Materazzi: “Così pestai Balotelli per aver buttato la maglia dell’Inter a terra”

L’ex difensore nerazzurro racconta: “Lo avevo avvertito, Milito voleva ucciderlo. Chiesi a Mou di schierarci contro in partitella. Pochi secondi e tornò dolorante negli spogliatoi”

“Gli ho dato una bella botta, è vero. Amo Mario, ma quel giorno se lo meritava davvero”. Quel giorno è il giorno di Inter-Barcellona 3-1, poco distanti dal triplete. Mario Balotelli aveva buttato a terra la “sacra” maglia dell’Inter, platealmente. Marco Materazzi l’aveva avvertito già nel bus che trasportava la squadra di Mourinho allo stadio.

“Prima della partita, sul pullman della squadra, ci ha detto: “Oggi giocherò male”. Io gli ho risposto che se l’avesse fatto l’avrebbe pagata cara“.

E la pagò cara. L’ex difensore nerazzurro racconta in un live su Instagram di aver punito adeguatamente l’ennesima follia del compagno.

“Siamo diventati di nuovo amici ora, praticamente fratelli, ma quel giorno ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare. Gettare la maglietta a terra dopo il fischio finale non è stato nemmeno il peggio. Appena entrato tentò un tiro da centrocampo invece che partire in contropiede. Diego Milito voleva ucciderlo. Una settimana dopo ho chiesto a Mourinho di mettermi contro Balotelli nella partitella d’allenamento. Pochi secondi dopo era già dolorante nello spogliatoio“.