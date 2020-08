Massimo Mauro fa a pezzi Sarri: “dilettantesca la gestione di Dybala. Un errore che non si può perdonare”

“Disastro Juve, disastro Sarri”: si intitola così il commento di Massimo Mauro sull’edizione on line di Repubblica. Ricordiamo che Mauro è un uomo molto vicino alla proprietà bianconera. È impietoso con l’allenatore toscano. Per attaccarlo, sceglie la gestione di Dybala mandato in campo da infortunato e costretto a uscire dopo pochi minuti.

Una cosa che non mi ha proprio convinto è la gestione di Dybala: l’argentino non stava bene, è stato forzato il recupero col risultato che quando è entrato in campo la Juve ha giocato con un uomo in meno perché non era in condizione. Sarri e lo staff medico in questo caso si sono dimostrati dei dilettanti, in partite come queste servono giocatori pronti, chi entra dalla panchina deve andare a duemila, essere al top. Sarri alla vigilia ha usato la parola dilettantismo rispondendo ad una domanda sul suo futuro, la vicenda Dybala ha dimostrato un certo dilettantismo da parte sua.