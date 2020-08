Maradona, la sorella è positiva al Covid. Il Gimnasia gli sconsiglia la ripresa: “Soggetto a rischio”

La sorella di Diego Armando Maradona è positiva al Covid-19 e adesso anche El Pibe dovrà sottoporsi a tampone prima di tornare sul campo per allenare il Gimnasia. Ma TNT riporta che lo staff medico del club sconsiglia a Diego di riprendere l’attività. E’ l’indicazione del responsabile sanitario del club, Pablo Del Compare. E vale a prescindere dall’esito del test.

“Maradona non ha ancora fatto il tampone. Sicuramente martedì può farlo. Stiamo parlando con il suo medico personale. Il mio consiglio è che in questa prima fase, Maradona non vada ad allenarsi. Come soggetto, rientra nel gruppo a rischio. Ha molti fattori che possono compromettere la sua salute in caso di contagio: eccesso di peso, ipertensione. E poi è stato operato di recente ed è al limite dei 60 anni. Gli consiglieremo di non entrare in quella prima fase, che richiederà molto sforzo fisico ma sappiamo anche che Diego è una persona speciale”.