Llorente, Younes e Ounas nel mirino del nuovo ds del Genoa Faggiano

Il Genoa ha un nuovo ds, Daniele Faggiano e tra le sue idee di mercato, che presto potrebbero diventare trattative vere e proprie, scrive il Secolo XIX, ci sono Fernando Llorente, Amin Younes, ma anche Ounas.

Sullo spagnolo il quotidiano scrive:

“Al Genoa, lo spagnolo andrebbe a colmare una lacuna dell’ultima stagione, in cui è mancato un centravanti di peso e di esperienza in mezzo a tanti giovani. Faggiano ha buoni rapporti col club azzurro e aveva pensato a Llorente già in ottica Parma, ma sul centravanti ci sono anche altri club, come il Benevento”.