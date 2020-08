Lenglet: “Mertens? E’ letale sotto porta. Napoli difficile da battere, ma abbiamo un piccolo vantaggio”

Il difensore del Barcellona Clement Lenglet ha parlato della prossima sfida di Champions contro il Napoli. As riporta le sue parole.

“Il Napoli è difficile da battere abbiamo un piccolo vantaggio, anche se non troppo grande. Dovremmo giocare una buona partita per qualificarci e andare in Portogallo. Lotteremo per andare il più avanti possibile”.