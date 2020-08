La Stampa: Higuain è orientato ad accettare la rescissione con la Juventus

La Juventus ha iniziato l’operazione di svecchiamento della rosa. Il primo a dire addio al club bianconero è stato, ieri, Blaise Matuidi, ceduto a costo zero all’Inter Miami. I prossimi due a cui toccherà salutare sono il centrocampista tedesco Sami Khedira e l’attaccante argentino Gonzalo Higuain.

La Stampa scrive che, mentre il Pipita è orientato ad accettare la rescissione, il tedesco è più rigido.

“Verso la rescissione anche Gonzalo Higuain, 32 anni, e Sami Khedira (33), anche se l’argentino, in caso di accordo con il River Plate, potrebbe finire al centro di un’operazione stile Tevez: il Boca, per avere Carlitos, concesse un’opzione su quattro gioiellini, uno dei quali era Rodrigo Bentancur. In entrambi i casi, lo svincolo in anticipo sulla scadenza naturale del contratto (2021, come per Matuidi), permetterebbe un risparmio complessivo d’ingaggio di 13,5 milioni netti: 7,5 per il Pipita, 6 per il tedesco. E l’incastro tattico offensivo, se sarà confermato l’arrivo di Arkadiusz Milik come centravanti, contribuirà alla svolta verde essendo il polacco 7 anni più giovane dell’argentino. Higuain, che comunque vuole lasciare Torino, è orientato ad accettare la rescissione, mentre Khedira, al momento, appare più rigido“.