La Juventus ha deciso di vendere uno tra Cristiano Ronaldo e Dybala

Secondo quanto riporta MediasetSport Paratici ha già comunicato a Pirlo che uno de due dovrà fare le valigie nella prossima stagione

Doveva essere un normale incontro per programmare la prossima stagione, quello in programma tra Paratici e il nuovo tecnico della Juventus Andrea Pirlo ed invece, secondo quanto riporta MediasetSport, è stata presa un0importante decisione per il futuro bianconero

La Juventus non ha intenzione di tenere in rosa Cristiano Ronaldo e Dybala: uno dei due dovrà fare le valigie.

La società bianconera ha infatti intenzione di giocare al risparmio per la prossima stagione ed è impegnativo mantenere l’ingaggio di uno dei calciatori più pagati al mondo, senza considerare che Dybala ha chiesto 15 milioni per rinnovare. Pirlo dovrà accettare il fatto che non potrà schierare insieme i due fuoriclasse. Perlomeno si eviterà l’equivoco tattico che tanti problemi ha portato al suo predecessore. In questo modo, se veramente sposerà il 4-3-3, potrà puntare su un tridente con Kulusevski, una punta centrale (Milik o Dzeko) e uno tra Cr7 e la Joya, senza dover trovare il modo di farli convivere tatticamente.

Il peso economico di Ronaldo sui conti della Juventus è nettamente più consistente sia da un punto di vista economico che da un punto di vista finanziario. Giudice spiega come nel suo libro La Finanza del Goal, abbia analizzato l’impatto che l’acquisto di CR7 ha avuto sul fatturato commerciale dei bianconeri, spiegando che l’investimento si è rivelato produttivo nei primi due anni, anche grazie alla popolarità del campione portoghese che ha permesso ai bianconeri di negoziare importanti contratti commerciali con gli sponsor, ma non avrà un impatto altrettanto incisivo nei prossimi due.