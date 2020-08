Il Torino avvia i contatti con il Napoli per Hysaj

Su Calciomercato.com. L’albanese è il primo della lista del direttore tecnico Vignati. De Silvestri è ai saluti e Ola Aina in bilico. I granata hanno bisogno di un altro terzino

Secondo quanto scrive Calciomercato.com, il Torino avrebbe avviato i contatti con il Napoli per portare Elseid Hysaj in azzurro. Con Lorenzo De Silvestri prossimo all’addio e Ola Aina in bilico, infatti, il club granata ha bisogno di un altro terzino. L’albanese sarebbe una priorità del direttore tecnico Vignati. Queste le parole del portale.

“Fra i giocatori che il Torino sta seguendo in vista della prossima stagione c’è anche Elseid Hysaj, terzino di proprietà del Napoli che potrebbe però lasciare la società partenopea. Con Lorenzo De Silvestri ai saluti e Ola Aina in bilico, il Torino ha bisogno di due o tre terzini per la prossima stagioni: Hysaj, che può giocare sia a destra che a sinistra, è il primo della lista del direttore tecnico Davide Vagnati. I contatti con il Napoli sono già stati avviati”.