Il Telegraph è sicuro: l’Arsenal ha preso Gabriel per 25 milioni

Per il quotidiano inglese, il difensore ha scelto i Gunners con cui firmerà un contratto di cinque anni. Il suo acquisto potrebbe sbloccare la cessione di Papastathopoulos

Gabriel Magalhaes sarà un nuovo giocatore dell’Arsenal: ne è convinto il Telegraph, secondo il quale il giocatore del Lille avrebbe scelto i londinesi. Un’operazione da 25 milioni di euro e un contratto da cinque anni al difensore. Battuta, dunque, la concorrenza di Everton e Napoli.

L’Everton aveva già perso interesse dopo aver realizzato che non era in cima tra le preferenze di Gabriel, mentre il Napoli aveva fatto comunque un’offerta al giocatore che ha scelto di trasferirsi all’Arsenal dove farà coppia con il compagno brasiliano David Luiz.

La trattativa sarebbe andata così a buon fine, nonostante il cambio dirigenziale avvenuto negli scorsi giorni all’Arsenal.

Le negoziazioni tra Arsenal e Lille erano state originariamente condotte dal capo dell’area calcistica Raul Sanllehi, che ha lasciato il club lo scorso weekend. Il direttore tecnico Edu e l’allenatore Arteta hanno preso il comando delle operazioni di mercato e si sono assicurati l’acquisto, nonostante sia stato confermato a titolo definitivo Pablo Mari e il rientro dal prestito al Saint-Etienne di Saliba.

L’arrivo all’Arsenal di Gabriel potrebbe avere come conseguenza la cessione di Papastathopoulos, per il quale secondo il Telegraph ci sarebbe la Roma, mentre in Italia il difensore greco è stato accostato anche al Napoli. Sicuramente ci saranno movimenti in uscita nel reparto, perché col brasiliano diventano sette i difensori centrali presenti in rosa.