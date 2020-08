Il sindaco di Castel di Sangro: “Siamo al sold out. Ieri blackout per il troppo assorbimento di corrente”

A Castel di Sangro è tutto pronto per accogliere il ritiro del Napoli (sul quale abbiamo già espresso le nostre perplessità). Un lancio dell’agenzia Ansa racconta che trovare un posto libero nel comprensorio è un’impresa. I tifosi partenopei hanno preso d’assalto il paese e le zone limitrofe in vista dell’arrivo del Napoli, domani.

Il sindaco, Angelo Caruso, dichiara:

“Luglio e agosto li abbiamo con il tutto esaurito. Conti alla mano con questi due mesi recuperiamo quanto perso nei mesi scorsi. Oggi siamo al sold out, e basti pensare che ieri in paese abbiamo avuto un blackout per il troppo assorbimento di corrente”.