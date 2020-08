Il rinnovo di Maksimovic si è arenato, il Napoli prende in considerazione l’ipotesi cessione

Sembrava fatta per il rinnovo di Nikola Maksimovic con il Napoli e invece non si è concluso nulla, scrive il Corriere dello Sport.

“Le cose non sono andate per il verso giusto, e in occasione dei successivi incontri con Fali Ramadani, il suo manager, il discorso relativo al prolungamento del contratto in scadenza nel 2021 s’è bruscamente interrotto. A sorpresa: fino a metterne seriamente in dubbio la permanenza “.

Il nodo è l’ingaggio.

Il quotidiano sportivo aggiunge:

“Di certo Ramadani incontrerà ancora De Laurentiis sia per affrontare la questione Kalidou-City, sia per capire una volta per tutte il futuro di Maksimovic. Partendo da un presupposto: qualche proposta dalla Premier è arrivata, è vero, ma lui di lasciare Napoli non ha alcuna voglia. Anzi: il suo obiettivo è quello di continuare una vita tinta d’azzurro e l’ha spiegato e ribadito al suo manager. Con estrema chiarezza. I prossimi giorni, insomma, saranno fondamentali, decisivi: dopo aver saltato il triangolare di venerdì per un problema a un piede, e dopo aver risposto alla convocazione della Nazionale serba per la Nations League, sarà di nuovo mercato. L’ultima curva: dentro o fuori“.