Il Real Madrid comunica ai giocatori che “non ci saranno acquisti sul mercato”

Secondo quanto scrive Marca, in un discorso di fine stagione tenuto sabato a Valdebebas, il direttore generale del Real Madrid, José Angel Sanchez avrebbe comunicato alla squadra che quest’anno non ci saranno nuovi acquisti. Il motivo? La crisi da Covid.

“Il direttore generale ha annunciato allo staff che “non ci saranno acquisti”. Una dichiarazione quanto innovativa, quella che dal club che comunica ai giocatori che non ci saranno investimenti sul mercato, fatta eccezione, ovviamente, per i giocatori in prestito che torneranno, come Lunin, Odegaard e forse Ceballos”.