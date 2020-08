Il Napoli pronto a offrire circa 20 milioni per Vlasic, ma prima si deve vendere Allan

Uno degli obiettivi di Giuntoli sul mercato è Nikola Vlasic. La Gazzetta dello Sport scrive che c’è già stata una prima chiacchierata con il manager del calciatore ma che il dialogo si è fermato perché il Napoli ha prima la necessità di vendere.

“ C’è già stata una prima chiacchierata col suo manager per sondare la disponibilità del ragazzo a lasciare il Cska Mosca , il club che ne detiene la proprietà del cartellino da un anno. Vlasic, 22 anni, è uno dei giovani più seguiti in Europa, è un nazionale croato e tatticamente è anche duttile. Giuntoli lo ha fatto seguire dai suoi emissari e continua a tenere rapporti con il suo entourage, ma la necessità di dover cedere ne ha rallentato il dialogo “.

Il costo del suo cartellino è abbastanza accessibile: basterebbero 20 milioni per chiudere l’affare. Una chiave potrebbe essere la cessione di Allan.

“Il suo ciclo napoletano è giunto al termine e non ci sono più le condizioni per andare avanti. De Laurentiis vuole 40 milioni di euro per cederlo, ma non trova acquirenti a queste cifre. A trenta, invece, sarebbe pronto a investire su di lui l’Everton di Carlo Ancelotti: dopo poco meno di un anno, i due potrebbero ritrovarsi. Con i soldi della cessione di Allan, Giuntoli avrebbe un maggiore raggio di azione e potrebbe presentarsi al Cska Mosca con la sua offerta che dovrebbe aggirarsi tra i 18 e i 20 milioni di euro“.