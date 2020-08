Il Napoli pensa a De Paul, ma l’Udinese chiede 40 milioni, prendere o lasciare

La Gazzetta dello Sport scrive di un interessamento del Napoli per Rodrigo De Paul, argentino dell’Udinese. Su di lui ci sono anche il Leeds e, in Italia, Juve e Lazio.

“Secondo fonti inglesi, il Leeds avrebbe avviato i contatti con Gino Pozzo che oltre ad avere il Watford, appena retrocesso in Championship (con promessa di risalita immediata), cura anche il mercato dell’Udinese la storica società di famiglia. Gino Pozzo è irremovibile su De Paul e, per la verità, su qualunque altra trattativa. Chiede 40 milioni per il gioiello che da tempo è diventato titolare fisso nella Seleccion argentina di Scaloni”.

La rosea continua:

“De Paul, che non si sta ancora allenando a regime con l’Udinese, piace anche alla Juve, al Napoli e alla Lazio in Serie A. La grande amicizia con Paulo Dybala, col quale ha trascorso le vacanze post campionato, è una sponsorizzazione in più per l’approdo alla corte dei campioni d’Italia. Il Napoli, dopo aver piazzato Allan, vuole prendere in considerazione il giocatore. La Lazio lo considera il talento da inserire, in caso di partenza di uno dei suoi pezzi pregiati, il grande colpo da fare. Ma con Gino Pozzo non si discute più di tanto. 40 milioni ok il prezzo è giusto. Prendere o lasciare“.