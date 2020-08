Il Mattino: il Benevento tenta il colpo Callejon

Lo spagnolo potrebbe vivere ancora a Napoli con la famiglia, Maggio può giocare un ruolo importante per convincerlo. L’idea è un contratto biennale

Il progetto ambizioso del Benevento, che stavolta dopo esser salito in Serie A vuole rimanerci, passa anche per gli svincolati di lusso. In questo senso, il direttore sportivo Pasquale Foggia sta provando a convincere José Callejon, che contro la Lazio ha chiuso la sua esperienza in maglia azzurra. Lo scrive Il Mattino, che racconta di come i tempi ristretti per un trasloco in Spagna e la voglia di rimanere in città potrebbero convincere la famiglia Callejon a restare a Napoli.

La separazione dal capoluogo campano risulta indigesta, ancor più vista la ristrettezza di tempi che quest’annata particolare potrebbe imporre a un trasloco. Il ritorno in patria non dispiacerebbe all’esterno, ma neppure un’ulteriore permanenza in Italia, nello specifico a Napoli, intesa come città e non come squadra. Proprio in questo groviglio di motivazioni personali Foggia sta provando a incunearsi anche grazie a una sponda di lusso come quella che sta offrendo Christian Maggio. La base su cui le parti starebbero discutendo sarebbe quella di un impegno formalmente biennale, ma con il proposito di sedersi a discutere i rispettivi intendimenti nel giugno prossimo.