Lo scrive il Corriere dello Sport: nonostante le attenzioni degli inglesi siano rivolte all’operazione Messi, presto le richieste del Napoli potrebbero essere soddisfatte

Il Manchester City potrebbe soddisfare presto le richieste del Napoli e chiudere per Koulibaly, nonostante l’eventuale arrivo di Lionel Messi. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che sostiene il buon esito della trattativa non appena riprenderanno i contatti.

Il difensore sarebbe in attesa che l’operazione si sblocchi e attende notizie da Fali Ramadani, il suo agente che sta anche mediando tra i due club, non in ottimi rapporti dopo l’affare Jorginho.