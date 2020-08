Il Centro: la Regione Abruzzo darà al Napoli 6 milioni fino al 2026 per i ritiri a Castel di Sangro

Ieri variazione di bilancio di 400mila euro per: tecnostruttura, piano parcheggi, coordinamento operatori pubblici e privati, piano di sicurezza

Il quotidiano abruzzese Il Centro fa i conti e scrive quanto costerà – da qui al 2026 – l’accordo stipulato col Calcio Napoli per avere il ritiro degli azzurri a Castel di Sangro. La Regione Abruzzo verserà al Napoli un milione di euro l’anno (più Iva) fino al 2026, salvo disdetta da parte di Aurelio De Laurentiis.

Ieri, però, scrive il quotidiano Il Centro, la Regione ha stanziato un’una tantum di 400mila euro per il ritiro che comincerà lunedì. Il Centro riporta stralci delle relazioni che accompagnano le delibere.

La Regione Abruzzo ha stipulato una convenzione con la società Calcio Napoli al fine di avvalersi della partnership con il sodalizio partenopeo quale veicolo di promozione e comunicazione dell’immagine turistica nonché per l’acquisizione di una serie di diritti promo-pubblicitari, durante le stagioni fino al 2025-2026.

Ieri, prosegue Il Centro, la spesa pubblica è lievitata di 400mila euro.

“La variazione di bilancio si è resa necessaria poiché bisogna predisporre, per i giorni antecedenti l’inizio del ritiro, tutto ciò che riguarda la logistica per accogliere squadra, entourage e tifosi partenopei (tecnostruttura, piano parcheggi, coordinamento operatori pubblici e privati, piano di sicurezza), tenuto conto delle regole di distanziamento sociale imposte dall’emergenza sanitaria coronavirus”.

Prosegue la relazione di accompagnamento dell’ultima delibera:

L’interesse che ha suscitato il Napoli è stato superiore a ogni previsione. (…) L’evento determinerà ricadute economiche notevoli per l’intero comprensorio dell’Alto Sangro.

Il Centro scrive che la Regione ha stanziato anche 40mila euro per il Trofeo Matteotti di ciclismo, organizzato dal Comune di Pescara, 65mila euro per due tornei di tennis e di pattinaggio a rotelle a L’Aquila e 25mila per la Atri Cup ad Atri.