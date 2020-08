Il 17enne Camavinga ieri ha cambiato Lille-Rennes (VIDEO): è il nuovo gioiellino della Ligue1

Il Real Madrid ha offerto 53 milioni per lui. Centrocampista mancino, grande tecnica e visione. Ieri la partita si è giocata con 5mila spettatori

Ieri sera la Ligue1, che sta giocando la prima giornata di campionato, ha messo in luce un altro gioiellino che è già nelle mire del Real Madrid che ha offerto 53 milioni. Si tratta di Eduardo Camavinga, 17 anni, 18 li compirà a novembre. È un centrocampista dotato di un formidabile sinistro, ottimo fisico, ha servito l’assist dell’1-1 su colpo di testa. Ha già conquistato una prima pagina de L’Equipe.

Non è la prima volta, ovviamente, che Camavinga si fa notare (più giù un video dello scorso anno contro il Psg) . Ieri sera ha impressionato. Il suo ingresso in campo ha consentito al Rennes di recuperare la partita che stava perdendo 1-0 in casa del Lille. Era la prima del Lille senza Osimhen (e Gabriel). I tifosi del Lille, molto onestamente, su Twitter hanno indicato in lui il motivo della rimonta del Rennes.

Eduardo Camavinga Vs Lillepic.twitter.com/f8YLQXBQQ0 — BNS Comps (@BnsComps) August 22, 2020

Eduardo Camavinga Vs PSG 16 years old… pic.twitter.com/eV2VtTlJr9 — BNS Comps (@BnsComps) August 18, 2019

È entrato in campo al 64esimo e L’Equipe ha scritto così: In pochi minuti si è messo in tasca il centrocampo del Lille con il suo piede sinistro, ha allargato il gioco in modo spettacolare permettendo ai suoi compagni di sfruttare le debolezze del Lille sulle fasce.

Il suo allenatore Stéphan ha detto:

“Non ha fatto tutto la preparazione, era troppo presto per farlo partire dall’inizio. È giovane, abbiamo bisogno di lui nel lungo periodo. Era certo che avrebbe cambiato la partita nell’ultima mezz’ora”.

Lille-Rennes si è giocata col pubblico: 5mila spettatori ammessi sugli spalti.