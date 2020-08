Hysaj potrebbe rientrare nel maxi scambio di mercato con la Roma

Sul CorMez. Il club partenopeo tratta per il rinnovo del contratto dell’albanese ma ancora non c’è l’accordo

L’asse di mercato Napoli-Roma è caldo. Il club partenopeo lavora per accaparrarsi Under e Veretout nell’ipotesi di un affare che comprenda il passaggio ai giallorossi di Arkadius Milik. Ma non solo. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che Napoli e Roma ragionano anche di Maksimovic e Hysaj. Con l’albanese si lavora per il rinnovo, ma l’accordo ancora non è stato raggiunto.

