Gazzetta: vertice di mercato, ieri a Capri, tra De Laurentiis e Gattuso

Il presidente ha ribadito al tecnico la necessità di vendere prima di definire nuovi acquisti. Se prima non si vende uno tra Koulibaly, Allan e Milik, non si acquisterà nessuno

La Gazzetta dello Sport scrive che ieri, a Capri, De Laurentiis e Gattuso si sono riuniti in un vertice di mercato. Il presidente ha ribadito al tecnico la necessità di vendere prima di definire nuovi acquisti. Se prima non si vende uno tra Koulibaly, Allan e Milik, non si acquisterà nessuno.

“Ne hanno parlato, Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso, nell’incontro avuto ieri pomeriggio a Capri, nella residenza del presidente. E la discussione sui vari temi affrontati continuerà anche oggi. Ovviamente, si è parlato di mercato nel confronto a due e delle varie operazioni in corso d’opera. De Laurentiis ha ribadito al proprio tecnico la necessità di vendere prima di definire, eventualmente, nuovi acquisti. Una direttiva già data nelle scorse settimane a Cristiano Giuntoli, subito dopo aver concluso l’ingaggio di Victor Osimhen. In uscita, per adesso, ci sono tre giocatori, ovvero, Kalidou Koulibaly, Marques Allan e Arek Milik. Nulla si muoverà se prima uno o due di questi non andranno via”.