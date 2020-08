Gazzetta: nei prossimi giorni incontro Giuntoli-Roma per l’operazione Under

Le parti hanno raggiunto l’intesa per la cessione di Milik in cambio del turco e di Riccardi. I giallorossi garantiscono al polacco un quadriennale da 4,5 milioni a stagione

Nei prossimi giorni il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, incontrerà la dirigenza della Roma per l’operazione Under. Il turco dovrebbe arrivare in azzurro insieme al giovane Primavera Riccardi in cambio del polacco. A Milik la Roma garantirebbe un quadriennale da 4,5 milioni a stagione. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Giuntoli ha in agenda l’incontro con i dirigenti della Roma per l’operazione Under. Le parti avrebbero raggiunto una sorta d’intesa che prevede lo scambio con Milik oltre alla cessione del giovane Ricciardi. I silenzi della Juve avrebbero convinto l’attaccante della nazionale polacca a prendere in seria considerazione l’ipotesi Roma. D’altra parte, il club giallorosso gli garantirebbe uno stipendio di 4,5 milioni di euro a stagione per le prossime quattro e, soprattutto, la possibilità di avere quella continuità che a Napoli gli è mancata”.