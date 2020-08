Gazzetta: la cessione di Koulibaly e Maksimovic si complica. Un problema in più per Gattuso 

Sul mercato è tutto fermo. I due difensori hanno pronta la valigia e sono mentalmente già lontani. Se dovessero restare, l’allenatore dovrebbe recuperarli prima sul piano psicologico e poi su quello fisico

Il mercato delle cessioni è fermo. Gattuso, scrive la Gazzetta dello Sport,

“aspetterà, fiducioso, convinto che qualcosa prima o poi possa sbloccarsi”.

Intanto, però, freme, perché ancora non può scegliere il suo undici ideale. A preoccupare sono soprattutto le cessioni di Koulibaly e Maksimovic. I due difensori hanno già la valigia pronta da tempo, ma se non dovessero partire, per il tecnico si porrebbe il problema di recuperarli prima psicologicamente e poi fisicamente.

“Il nodo cessioni pare difficile da sciogliere. Sono giorni, questi, in cui nulla si muove. D’altra parte, il tempo non manca per chi vuole acquistare e per chi vuole cedere. Ufficialmente, il mercato si aprirà martedì prossimo e durerà fino al 5 ottobre. Insomma, ci sarà poco più di un mese per pianificare le trattative aperte. Il Napoli ne ha diverse in discussione. Le più urgenti, però, riguardano il settore arretrato, dando per scontato che Koulibaly e, probabilmente, Maksimovic, andranno via“.

Al momento, tutto sembra in stallo.

“Il ds Cristiano Giuntoli è in ritiro con la squadra, così come il presidente e Andrea Chiavelli, l’amministratore delegato, colui che abitualmente determina il tipo di operazione da chiudere per quanto riguarda l’aspetto contrattuale, comprese clausole e penali. Al momento, Rino Gattuso ha a disposizione cinque difensori centrali, di cui soltanto due hanno la certezza di restare, ovvero, Manolas e Raahmani. Probabilmente, verrà confermato anche Luperto, mentre per Koulibaly e Maksimovic si aspetta l’andamento del borsino quotidiano in attesa che qualche club si faccia avanti. Loro due hanno pronta la valigia e, mentalmente, sono già lontani. Potrebbe essere un problema per l’allenatore se, invece, dovessero restare, perché entrambi andrebbero recuperati prima sul piano psicologico e poi su quello fisico“.