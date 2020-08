Gazzetta: il Napoli su Grimaldo del Benfica

Il club di De Laurentiis è in contatto con Jorge Mendes per provare ad abbassare le pretese dei portoghesi, che chiedono 28 milioni

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe sulle tracce di Grimaldo, terzino del Benfica. Il club di De Laurentiis è in contatto con Jorge Mendes per abbassare il prezzo, visto che il cartellino costa 28 milioni. Queste le parole della rosea.

“Per gli azzurri è tornato di moda il nome di Alejandro Grimaldo, terzino spagnolo del Benfica. Il prezzo è alto, circa 28 milioni, ma il club sarebbe in contatto con Jorge Mendes per provare ad abbassare le pretese dei portoghesi. Il difensore ha un contratto fino al 2023 e ha una clausola rescissoria di 60 milioni”.