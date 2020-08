Gazzetta: il Napoli non tenta la carta del “ringhismo”

«Non esce mai dalla partita. Gattuso gli ha insegnato a giocare, a tessere una tela insistita e coraggiosa, anche rischiosa, ma che fa rima con “calcio”»

La sconfitta del Napoli ieri in Champions che arriva dopo quelle di Juve e Roma (EUL), dimostra, scrive la Gazzetta dello Sport, come il calcio italiano sia tornato a fare un passo indietro rispetto alle grandi d’Europa.

La bella avventura di Gattuso finisce con un 3-1 che non lascia spazio a troppi rimpianti. Quelli sono rimasti all’andata, quando la superiorità non s’era trasformata in successo.

Un vero peccato per il Napoli non aver saputo approfittare di una combinazione di eventi favorevoli che non si ripeterà più. Nonostante il fatto che il Barcellona non perde al Camp Nou dal 2013, gli azzurri potevano sicuramente tentare la carta del “ringhismo” visto all’andata e impostare la gara in maniera diversa

il Napoli, questo almeno gli va riconosciuto, non esce mai dalla partita. Gattuso gli ha insegnato a giocare, a tessere una tela insistita e coraggiosa, anche rischiosa, ma che fa rima con “calcio”.