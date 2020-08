Gasperini: “Ilicic? Speriamo ne esca presto. Sarebbe già bello averlo la prossima stagione”

Questa mattina l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Rai. Tra i vari temi, ha toccato anche la delicata questione che riguarda Ilicic.

Difficile, se non impossibile, il rientro in squadra per la Champions.

“Per la Champions è difficile, il giocatore è fermo da parecchio tempo. Sarebbe già bello averlo per la prossima stagione. La sua assenza ci ha tolto molto, un po’ per la qualità del giocatore un po’ perché in organico non abbiamo una alternativa simile come ruolo. Però ci siamo adattati bene tra Malinovskyi, Pasalic e l’entrata molto spesso determinante di Muriel. E’ chiaro che quando viene a mancare un giocatore di questo valore qualche difficoltà c’è, ma in questo momento giocando partite secche è più facile sopperire che non durante un campionato intero”.