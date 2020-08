“Gabriel a Londra, vuole più soldi dall’Arsenal. L’agente ha messo in giro le voci dello United”

L’entourage di Gabriel ne sa una più del diavolo. Come tanti altri entourage, del resto. Ricordiamo che a febbraio Gabriel aveva di fatto chiuso con l’Everton con cui aveva svolto anche le visite mediche. Poi c’è stato il coronavirus ed evidentemente per lo staff del difensore centrale gli accordi potevano essere considerati saltati.

Gabriel è a un passo dall’Arsenal. Nel Regno Unito non hanno dubbi, il Napoli non è più nemmeno citato. Ma il procuratore di Gabriel vuole più soldi dai Gunners come scrive l’account Indykaila.

Here is real time update:

Gabriel was in London today with his agent. The talks went ok.. He wants more money. His agent has informed all media & even twitter accounts to start the #MUFC rumours. All about the extra £15k wages. #AFC

