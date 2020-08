Frenata nella trattativa per il passaggio di Milik alla Roma, il Napoli alza il prezzo del polacco

Sulla Stampa. De Laurentiis vuole Under, Riccardi e 10 milioni per cedere Milik, la Roma offre solo i due giocatori. In più c’è Riccardi che non vuole lasciare la capitale

Secondo quanto scrive La Stampa, la trattativa per portare Milik alla Roma nella girandola di mercato che vedrebbe il passaggio di Dzeko alla Juventus e due contropartite per il Napoli (Under e Riccardi) ha subito una battuta di arresto. Il Napoli, infatti, ha alzato il prezzo per l’attaccante polacco, incontrando l’opposizione dei giallorossi. Il quotidiano scrive:

“L’addio di Milik al Napoli è cosa certa, anche perché va in scadenza di contratto, ma ieri la trattativa si è complicata sulla valutazione dei cartellini: De Laurentiis chiede 40 milioni oppure Under più il giovane Riccardi e 10 milioni, mentre la Roma offre solo i due giocatori. In più Alessio Riccardi non vorrebbe

lasciare la Capitale e questo ha fatto rallentare l’affare”.