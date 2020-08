Dzeko sceglie la Juve. La Roma riceverà 12 milioni che girerà al Napoli per Milik (più Under e Riccardi)

Sul CorSport. Il giro di mercato sarà definito all’inizio della prossima settimana. Fienga ha chiarito a De Laurentiis che non può tirare fuori altri soldi se non quelli che arrivano dalla cessione del bosniaco

Edin Dzeko ha deciso: andrà alla Juventus. La Roma riceverà, per la sua cessione, 10 milioni più 2 di bonus, scrive il Corriere dello Sport, che girerà al Napoli, con Under e Riccardi, per avere in cambio Milik.

“Il dado è tratto: il centravanti bosniaco va a Torino, la Roma gira i soldi che prende dal club bianconero al Napoli, insieme a Ünder e Riccardi, per convincere De Laurentiis a trasferire Milik. E’ un giro complesso e tutti i tasselli del mosaico devono andare al loro posto. Una vorticosa operazione di mercato che richiederà più di qualche ora, ma si arriverà al massimo all’inizio della prossima settimana. Fienga e Paratici hanno praticamente definito la trattativa qualche giorno fa, la Juve riconoscerà alla Roma 10 milioni più 2 di bonus. Quei soldi per la Roma sono fondamentali, perché poi dovrà girarli a De Laurentiis per chiudere l’operazione Milik. Fienga è stato chiaro con il presidente del Napoli, il club giallorosso non è nelle condizioni di tirare fuori soldi, se non quelli che arrivano dalla cessione di Dzeko“.