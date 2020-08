Di Marzio: il Napoli pensa anche a Candreva (per il post-Callejon)

Ha 33 anni, è in uscita dall’Inter. Il Napoli ne ha parlato con Pastorello agente anche di Meret. Se dovesse arrivare offerta serie per lui, sarebbe valutata

Il Napoli sta pensando a come colmare il vuoto lasciato da Callejon. Si scrive molto di Under che dovrebbe arrivare a Napoli se Milik dovesse andare alla Roma. E poi ci sarebbe anche Boga ma il Sassuolo chiede 40 milioni che per il Napoli sono tantissimi. Ecco, quindi, che spunta Candreva 33 anni, in uscita dall’Inter.

Il @sscnapoli valuta anche #Candreva come esterno: è in uscita dall’@Inter, se n’è parlato oggi con il suo agente in visita @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 28, 2020

Di Marzio scrive che se n’è parlato oggi nell’incontro tra il Napoli e l’agente del giocatore Pastorello.

Pastorello che è andato a Castel di Sangro per parlare di Meret. Il portiere, scrive Di Marzio, vorrebbe che gli fosse assicurata continuità. La situazione è nota: c’è Ospina che Gattuso preferisce a Meret. Se dovesse arrivare un’offerta seria, sarebbe valutata.

Il Napoli dunque lavora anche su questo fronte e si aggiornerà nuovamente con giocatore e agente tra un paio di settimane.