de Roon a France Football: “Posizioni e corsa, per l’Atalanta la fatica è una routine”

Su France Football una lunghissima intervista al centrocampista dell’Atalanta Marten de Roon . Il prossimo avversario del club in Champions sarà il Psg.

“E’ davvero fantastico. In questa fase della competizione, vuoi giocare contro grandi squadre e i migliori giocatori del mondo. Certo, è un po ‘strano giocare solo una partita, ma è comunque una grande opportunità quella di giocare contro una squadra grande come il Psg. Per noi giocare una sola partita può essere un vantaggio. Giocare 90 minuti contro una squadra migliore è meno difficile di 180, quindi diventa possibile. È ancora molto difficile, siamo degli outsider, ma faremo del nostro meglio“.

Racconta il modo in cui ha vissuto la qualificazione: dopo tre partite del girone di Champions l’Atalanta era a zero punti, non ci credeva nessuno.

“Non pensavamo che saremmo andati agli ottavi e ancora meno ai quarti. Ci siamo detti: “Se riusciamo a vincere due partite, possiamo ancora giocare l’Europa League con un po ‘di fortuna ”. La prima cosa che avevamo in mente era di ricominciare dalla fase a gironi con almeno 1 punto. Ma per noi è andato tutto bene, con un pareggio all’ultimo secondo tra Shakhtar e Zagabria. Poi, quando abbiamo dovuto giocare l’ultima partita, eravamo in piena fiducia contro lo Shakhtar (3-0). Il ritorno dall’Ucraina è stato pazzesco. L’aeroporto era pieno. Eravamo molto contenti, c’erano migliaia di persone vicino a noi per fare foto. Già essere in Champions era incredibile ma lì… Nessuno ci avrebbe scommesso un euro dopo aver perso le prime tre partite. E ci siamo riusciti!”

Su Gasperini:

“Ha cambiato completamente il modo di giocare a calcio a Bergamo, ma soprattutto ha cambiato la mentalità. C’è solo un modo per iniziare una partita, volerla vincere a tutti i costi. Non importa con quale squadra giochi, devi avere quella mentalità e quella convinzione. Per me è cambiato tutto perché ora affrontiamo ogni partita con immensa fiducia in noi stessi e nelle nostre possibilità di vittoria”.

Guardando i numeri, ci si rende conto che l’Atalanta non corre più dei suoi avversari. de Roon prova a spiegare come mai.

“Penso che sia dovuto al fatto che giochiamo principalmente nella metà campo avversaria. Quindi se l’avversario perde la palla e uno dei nostri giocatori percorre 5 metri intensi per recuperarla, sembra che siamo ovunque. Ma penso che la chiave sia dove ti trovi e quando corri. Sembra che corriamo di più, ma è solo che corriamo meglio. In campo tutti sono vicini gli uni agli altri, quindi le distanze da coprire non sono così lunghe. Questo è anche il motivo per cui sembra che corriamo dappertutto. È solo che i giocatori sono posizionati perfettamente rispetto alla tattica”.

Tattica che è fondamentale per l’Atalanta.

“Impariamo molto negli allenamenti dove facciamo molti esercizi e dove è sempre una questione di posizionamento. E dopo un po’ per noi diventa una routine. Devi sapere cosa fare in ogni parte del campo. Quindi tatticamente, dobbiamo conoscere bene il nostro ruolo”. Ormai la squadra si conosce alla perfezione. Gattuso potrebbe cambiare anche tutti e 11 i giocatori, ma l’Atalanta resterebbe forte. “La nostra squadra, per i suoi movimenti e l’abitudine a giocare insieme, è pericolosa. Ovviamente abbiamo molti giocatori di grande talento in attacco. Ma non potrebbero segnare senza i movimenti che partono da dietro. Siamo forti come squadra, non come individui. È anche una delle grandi differenze che abbiamo rispetto a due anni fa, quando giocavamo principalmente con 12 o 13 giocatori. Quest’anno abbiamo almeno 16 o 17 giocatori che possono iniziare tutte le partite. Lo vediamo con l’assenza di Ilicic. Senza di lui, con Malinovskyi, Pasalic o Muriel, abbiamo anche ottenuto ottimi risultati, quindi questo è un altro punto di forza. Il mister ci dice sempre che i sostituti sono quelli che possono fare la differenza negli ultimi minuti. Per esempio: Gomez e Zapata stancano la difesa per 70 minuti, poi entra Muriel fresco che ne approfitta. E non credo che le difese ne siano contente”.

Sul gioco di Gasperini:

“Gasperini mi chiede di rischiare con e senza palla. Perché è un allenatore a cui piace anticipare. Significa giocare davanti al tuo avversario invece di restare dietro, per recuperare meglio la palla. Ma anche al passo. Preferisce giocare la palla in avanti piuttosto che all’indietro. Sì, c’è la possibilità di perdere la palla, ma mentre giochi in avanti puoi premere direttamente per riaverla. Se giochi dietro o orizzontalmente, l’avversario può premere e per il tuo compagno di squadra diventa più difficile. Non corriamo rischi folli che non possono funzionare, ma rischi in avanti, giocando con coraggio e fiducia”. L’Atalanta ha anche dei punti deboli, però. “Prendiamo troppi gol, segniamo tanto ma ne prendiamo troppi. Questo è qualcosa che dobbiamo migliorare. Ma anche essere più regolari”. E aggiunge: “E poi subiamo troppi gol nei primi 15/20 minuti. Dobbiamo entrare nelle nostre partite più velocemente, essere concentrati immediatamente“. de Roon spiega anche l’affermazione del Papu Gomez, per il quale è talmente duro l’allenamento che quando arriva la partita sembra di riposare. “Non sono totalmente d’accordo, ma capisco cosa intende. L’allenamento è davvero intenso, è pesante e difficile. Lavoriamo molto sulla potenza aerobica. Prima di essere qui, non mi ero mai allenato in questo modo. A volte ti chiedi: “Non è troppo duro per le mie gambe?”. Ma abbiamo la risposta nei fine settimana quando ci sentiamo davvero forti fisicamente. Siamo sopra. All’allenatore piace pensare che ti alleni come giochi, quindi ovviamente siamo preparati al 100%”.