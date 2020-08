CorSport: Napoli, tentazione Arias, dell’Atletico Madrid

A De Laurentiis piace molto. Il club partenopeo lo aveva quasi in pugno nell’estate 2018, poi scelse la Spagna

Il Napoli potrebbe essere tentato nuovamente da Santiago Arias, dell’Atletico Madrid. Il calciatore è già stato nel mirino del club partenopeo, e ad un passo dal vestire la maglia azzurra, nell’estate del 2018, poi scelse la Spagna. A De Laurentiis, scrive il Corriere dello Sport, piace molto e potrebbe tornare in auge.

“Venerdì, a casa De Laurentiis, pranzo in amicizia del presidente del Napoli con il presidente dell’Atletico Madrid: «Ma non abbiamo parlato di calcio». E’ complicato convincersene, avendo gli spagnoli una figura che il Napoli ha sempre apprezzato: Santiago Arias (28) nell’estate del 2018 s’era quasi vestito da principe azzurro, poi scelse Madrid, dove ha avuto poca fortuna e scarso spazio (18 presenze quest’anno e 1394 minuti). I ricordi, è noto, talvolta riemergono e restano lì, in attesa di poter rappresentare una tentazione“.