CorSport: Milik alla Roma, Under (più 15 milioni) al Napoli

I giallorossi si cautelano in caso di partenza di Dzeko e accelerano per il polacco. Ma resta l’ombra della Juventus sullo sfondo

La Roma accelera su Milik per cautelarsi in caso di partenza di Dzeko. L’idea è quella di portare il polacco a Roma e Under al Napoli. Il Corriere dello Sport scrive:

“Napoli e Roma ci stanno provando, ne hanno parlato ripetutamente De Laurentiis e Fienga, hanno buttato giù una bozza che prevede lo scatto decisivo del turco verso il San Paolo, con un assegno da quindici milioni di euro, per spingere poi il polacco, direzione Stadio Olimpico a vivere la sua nuova avventura”.

Under è considerato da Gattuso l’esterno ideale per raccogliere l’ereditò di Callejon.

“Alla Roma piace Milik, e tanto, e nella chiacchierata più recente, dopo che c’è stato modo di parlare di Maksimovic, è finito anche il centravanti polacco, che però aspetta di capire se ancora ci sia un varco per intrufolarsi alla Continassa”.