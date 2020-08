CorSport: 40 milioni per Milik sono troppi, la Roma valuta altri profili

Friedkin non è disposto a pagare tanto per un calciatore in scadenza. La Juve ufficializza l’interesse per Dzeko e occorre trovare presto un sostituto. Si pensa a Mandzukic o Choupo-Moting

La Juventus ha ufficializzato il suo interesse per Edin Dzeko, scrive il Corriere dello Sport. Giovedì Paratici incontrerà Fienga, mentre ha già parlato con l’entourage del calciatore e il bosniaco si sta orientando per il sì. I bianconeri vogliono fare presto, per avere a disposizione l’attaccante per l’inizio del campionato, e a questo punto la Roma deve correre ai ripari per trovare un sostituto.

“L’obiettivo numero uno è Milik, ma il Napoli chiede 40 milioni per un giocatore che va in scadenza tra dieci mesi. Sono troppi anche per Friedkin. Allora si valutano altri profili”.

Ci sono Mandzukic e Eric Maxim Choupo-Moting. Milik, dunque, potrebbe allontanarsi.