Corsera: il Napoli deve piazzare Milik e Koulibaly

Il club di De Laurentiis ha bisogno di cedere prima di poter continuare il mercato in entrata per la prossima stagione

Anche se al momento forse non sembra, questo non sarà sicuramente il mercato degli acquisti folli. Le società calcistiche sono uscite fortemente provate economicamente dopo il lockdown e adesso puntno a riorganizzare le finanze prima di investire in nuovi acquisti. Il Napoli, come ricorda il Corriere della Sera, è tra le poche società ad aver già messo al sicuro un affare importante con l’acquisto di Victor Osimhen. Adesso De Laurentiis aspetta di vendere per poter proseguire nel mercato, in ballo c’è sicuramente la cessione di Milik alla Juve che solo il no di Bernardeschi tiene frenata.

Secondo gioiellino sul mercato è Koulibaly per cui il Napoli aspetta un’offerta dal City, sperando che non si discosti troppo da quella fatta in passato.