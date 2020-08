Corriere: Setien si gioca tutto, Gattuso ha da perdere soltanto la faccia

Lo stop agli ottavi di Champions contro il Napoli decreterebbe il nulla di Setien e la sua fine. La nuova vita di Gattuso sulla panchina azzurra, invece, non è in dubbio. Nessuno gli imputerebbe il mancato passaggio ai quarti

Il risultato della sfida di stasera al Camp Nou tra Barcellona e Napoli decreterà il destino di Setièn e Gattuso, scrive Monica Scozzafava sul Corriere della Sera.

“Rino è chiamato a rendere la vita complicata al collega e tutto sommato ha da perdere soltanto eventualmente la faccia, l’altro dovrà attrezzarsi per la partita della vita: uscire dalla competizione significherebbe non aver vinto nulla, non accadeva da tredici stagioni. Nessuno glielo perdonerebbe, sarebbe la fine appunto. Sentenziata innanzitutto da Leo Messi, trascinatore assoluto in Liga e chiamato ad alzare l’asticella in Champions (soltanto due gol in questa stagione), oramai insofferente al suo allenatore”.