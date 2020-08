La trattativa con la Roma prevederebbe uno scambio con Milik e un conguaglio al Napoli di 15-20 milioni, ma per adesso il polacco vuole solo la Juve

La squadra di Gattuso porta a casa alla fine del campionato dei numero molto interessanti per quanto riguarda il possesso palla e le azioni prodotte, ma questo non basta, il Napoli è anche tra e squadre ad aver segnato di meno: 79 gol, mentre tre anni fa erano 115. È proprio di questo che sta parlando in queste ore Gattuso con il suo staff e Giuntoli, perché non si ripeta nella prossima stagione, come scrive il Corriere del Mezzogiorno,

vuole trasformare il suo attacco, aggiungendo più velocità, maggiore incisività nelle ripartenze e freschezza nella capacità di saltare l’uomo (Napoli ottavo con 23 dribbling a partita in media) e con uno più spiccato killer instinct sotto porta

In questo progetto il Napoli ha già portato a casa Osimhen, ma non basta, Gattuso vuole trasformare il volto del reparto offensivo.

Gattuso vuole entrambi gli esterni offensivi che vengono dentro al campo

E in quest’ottica Under sarebbe l’uomo giusto, motivo per cui il Napoli sta lavorando ad uno scambio

con Milik e un conguaglio di 15-20 milioni a favore del club di De Laurentiis ma bisogna attendere le scelte dirigenziali giallorosse e che il centravanti polacco abbandoni la convinzione d’andare alla Juventus.