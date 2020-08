Corbo: il Napoli esca dal sogno, i numeri sono impietosi

Su Repubblica Antonio Corbo fa le pulci al Napoli con i numeri alla mano. Numeri impietosi, scrive, che spingono a capire quale sia l’idea di squadra del futuro per non ripetere gli errori e tornare in Champions. Con quale squadra farlo?

Corbo continua sciorinando i numeri del Napoli.

Il club di De Laurentiis ha acquistato Victor Osimhen,

Juve, Inter, Atalanta, Lazio e Verona scoprono tesori ogni estate. Non così il Napoli.

“Il Napoli non vi riesce da tempo: da Hamsik e Lavezzi. Grandi colpi come Zapata, con Cavani, Higuain, Jorginho. Passa per tirchio De Laurentiis, ma Lozano, Manolas, Politano, Demme, Lobotka non li ha mica vinti alla lotteria della parrocchia. Per Osimhen a quelle cifre basta una buona agenzia di viaggi per prenderlo. Più difficile per il presidente e Giuntoli piazzare Koulibaly e Allan in evidente flessione. Sono un ricordo le cifre stratosferiche di un anno fa”.