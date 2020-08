Conte in versione agnellino: «L’operazione Sanchez è un’ottima operazione fatta dalla società»

Dalle accuse di mancato sostegno da parte del club ai ringraziamenti. Antonio Conte ha cambiato volto nel giro di meno di una settimana: da tigre dopo l’Atalanta ad agnello dopo la vittoria di ieri in Europa League col Getafe.

Il tecnico ha prima lodato l’impegno della squadra:

Poi, cambiando completamente registro rispetto al post-Bergamo, ha rivolto parole al miele alla società.

E ancora sulla squadra:

«Ce l’aspettavamo così la gara: sporca. E ci siamo sporcati. I ragazzi sono cresciuti nella cattiveria, nella voglia di tenere il risultato , di non prendere gol, cosa che succede da 5 partite di fila. Questo step ci è mancato nel corso dell’anno, ora lo stiamo acquisendo. Andare avanti in Europa ci dà esperienza, è importante».

Su Eriksen:

« Sono contento per lui. Ha bisogno di situazioni che possono girare in positivo, è un bravissimo ragazzo, sa che faccio delle scelte per il bene dell’Inter . Si è calato subito nella partita, è stato molto importante».

E su Lukaku:

«Ha fatto un bel gol, attaccando la profondità, e poteva farne un altro. È entrato tardi in partita, ma poi mi è piaciuto così come Lautaro e Sanchez. Questi ragazzi hanno voglia, non vogliono andare in vacanza».