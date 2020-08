Cobolli Gigli: “Se la Juve perderà la Champions pagheranno anche Paratici e Nedved”

A Radio Sportiva è intervenuto l’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli. Ha parlato della sfida di Champions che stasera vedrà contrapposti i bianconeri al Lione.

“ La Juve paga 250 milioni all’anno di stipendi , mi auguro che Sarri possa tirare fuori qualcosa in grado di ribaltare il Lione che tecnicamente è inferiore alla Juve. Spero che la Juve possa ripetere l’unica bella partita di quest’anno che è stata Juve-Inter, il ritorno. Fu una bella partita, aldilà dei commenti di Lotito, invece di fare 85 tic-toc-tac ha giocato in propulsione , anche l’Inter voleva vincere e si spingeva in avanti mentre se il Lione si sarà furbo si chiuderà e costringerà la Juve a fare quel ​tic-toc-tac”.

Su Nedved e Paratici:

“Credo che da questa partita dipenda il futuro della struttura della Juve. Solo panchina? Direi anche tecnico, se dovesse essere messo in critica Sarri, e sapete che non ne ho simpatia personale ma rispetto l’allenatore, non potrebbero non andare in critica anche le altre due persone che hanno sconvolto l’anno scorso. Paratici e Nedved, secondo me dovrebbero subire le conseguenze, non lo auguro, spero che Sarri vada avanti nonostante la mia antipatia personale”.