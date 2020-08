Calcio dilettante e giovanile, arriva il via libera del Governo alla ripresa

Il Governo ha dato il via libera per la ripresa del calcio dilettantistico e giovanile. E’ stato varato oggi il documento contenente le “Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile” per la riapertura di tutti i campionati e tornei svolti sul territorio nazionale, comprese le attività di calcio femminile, futsal, beach soccer e calcio paralimpico e sperimentale.

Il Protocollo contiene le indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie per riprendere gli allenamenti collettivi, le attività sportive di contatto, di base ed agonistiche dei calciatori/calciatrici dilettanti, giovani e delle attività paralimpiche e sperimentali, in ottemperanza alle norme anti Covid. Soddisfatto il presidente della Figc Gravina: