Boga, la deadline è Ferragosto. In caso di no a contropartite Giuntoli lascerà perdere

Sul Mattino. Il club emiliano chiede 40 milioni: troppi per il Napoli, che offre l’inserimento di Ounas o Younes nell’affare. In seconda battuta c’è Under

Il Napoli non andrà oltre Ferragosto per capire la fattibilità dell’affare Boga. Lo scrive il Mattino. Giuntoli ha contattato nuovamente il Sassuolo, proponendo di inserire Ounas o Younes nell’affare per abbattere il prezzo dell’esterno. Il club emiliano chiede 40 milioni, che per il Napoli sono troppi. Se il Sassuolo non accetterà l’inserimento delle contropartite, Giuntoli mollerà la presa. In seconda battuta c’è Under.

“Cristiano Giuntoli ha preso di nuovo contatto con l’ad del Sassuolo Carnevali: entro Ferragosto il club azzurro vuole capire se ci sono da parte del Sassuolo le intenzioni di accettare nell’operazione Boga anche delle contropartite tecniche. Se la risposta sarà no, il ds azzurro dirà a Gattuso di rassegnarsi. Già perché come per Osimhen, è proprio Ringhio il principale sponsor dell’esterno francese. Ma il Napoli non pensa che la valutazione di 40 milioni sia quella giusta. Ora bisogna capire se gli emiliani sono disposti a trovare una intesa magari attorno ai 25 milioni di euro, con l’inserimento di uno tra Ounas e Younes. De Laurentiis non ha messo fretta a Giuntoli, perché la vera priorità del patron ora è sfoltire la rosa e tagliare il monte ingaggi. Boga è l’esterno in cima ai pensieri di Gattuso. Solo in seconda battuta c’è Under della Roma. Non un rincalzo, ma non il prediletto“.