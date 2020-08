Boccia: “Il 75% dei nuovi positivi sono italiani contagiati da italiani”

A Repubblica il Ministro spiega che è errato guardare all’estero e preoccuparsi dei numeri dell’Europa perché i contagi avvengono in Italia

Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia continua a richiamare all’attenzione sul coronavirus in un’intervista al Corriere della Sera. Nonostante l’Italia sia stata incoronata dal NYT come modello della lotta contro il virus, non bisogna abbassare la guardia

Se per qualcuno era stato lo stesso Governo a mettere l’economia prima della salute, guardando le immagini della spiagge affollate e delle discoteche piene di gente, Boccia assicura

«se c’è una cosa che tutti riconoscono al governo italiano il rigore e la prudenza»

Boccia spiega poi la questione dei positivi. È vero che l’Italia è ultima tra le Nazioni europee per numero di contagi al momento, ma non è vero che questi contagi vengano da fuori

«Il 75% dei positivi sono italiani, contagiati da altri italiani. Si passa dalle feste senza regole, all’imprenditore irresponsabile che, tornato dall’estero, è andato in giro con i sintomi. Quanto ai positivi stranieri salvati in mare, vengono tutti sottoposti a test e tamponi e molti di loro ripartono immediatamente. Non mi pare il tema».