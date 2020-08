Barcellona-Napoli, Insigne ancora in dubbio. Sente dolore se calcia di interno piede

“L’edema osseo non dovrebbe rappresentare un problema insormontabile, mentre a dare ancora fastidio al giocatore è l’adduttore infiammato. Per dare l’ok a Gattuso, Insigne dovrebbe poter essere in grado di calciare sia d’interno sia d’esterno, oltre che a poter scattare e fare cambi di direzione. Ecco, l’ostacolo potrebbe essere rappresentato proprio dal calciare, soprattutto d’interno piede, perché è quello il movimento che va a sollecitare del tutto il muscolo infortunato, provocandogli il dolore“.