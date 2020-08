Banega sfotte per il parrucchino e Conte va su tutte le furie (VIDEO)

Dalla telecronaca Sky non si evinceva il motivo della lite. Questo video lo chiarisce. Conte aveva dato all’argentino appuntamento negli spogliatoi

Ormai con i social praticamente nulla sfugge. Durante la telecronaca di Sky Sport, è stato dato rilievo alla lite tra Banega e Conte, con Oriali che avrebbe rincorso Cil giocatore argentino (tra l’altro ex Inter). Lo stesso Oriali è stato elogiato perché a fine partita è andato a complimentarsi con l’avversario: il minimo garantito ma a Sky lo hanno visto come un gesto di grande sportività. Fatto sta che nulla è stato detto sul motivo della lite. E adesso questo video chiarisce: Banega sfotte Conte per il parrucchino e l’allenatore va su tutte le furie, molto probabilmente lo apostrofa “testa di cazzo”. Per questo sfottò, gli ha dato – come hanno riferito a Sky – appuntamento negli spogliatoi. Poi, però, sia la sconfitta sia l’imminente addio all’Inter hanno travolto i suoi pensieri.