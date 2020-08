Ascierto: «Allo stadio torneremo, ma non credo in autunno»

Il Mattino intervista Paolo Ascierto, del Pascale di Napoli, il padre del Tocilizumab, la cosiddetta “cura Ascierto” per i malati di Covid. Parla del ritorno del pubblico negli stadi. Riaprire gli impianti a settembre è un obiettivo prematuro, dice.

«Allo stadio ci torniamo e presto ma non credo che ci torniamo in autunno. Le disposizioni attuali sono chiare e invitano tutti a evitare assembramenti, ecco che negli stadi non si può andare. Magari con il servizio d’ordine delle società si può garantire il distanziamento sugli spalti, ma non credo che sarebbe facile garantirlo nei varchi di accesso dove già devono essere eseguiti dei controlli per altre ragioni di sicurezza. E cosa succede in caso di gol? Ecco, a mio avviso nei prossimi mesi rivedere i tifosi allo stadio è difficile. Torneranno e in sicurezza. Ma non adesso».