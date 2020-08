Anche per Di Marzio il Napoli ha perso Gabriel: va all’Arsenal

È ai dettagli con l’Arsenal, dettagli su ingaggio e durata del contratto. Il Napoli aveva chiesto tempo per definire la cessione di Koulibaly (che non arriva)

Questa volta dall’Inghilterra hanno viaggiato con giorni di anticipo. Mentre in Italia il Napoli era dato in scioltezza su Gabriel, nel Regno Unito da giorni non citavano più il Napoli nella contesa per il difensore centrale del Lille. L’account Indykaila ha sempre spiegato la trattativa con puntualità e dovizia di particolari. Gabriel è dell’Arsenal da almeno quattro giorni ma l’agente ha provato in ogni modo a strappare qualche sterlina in più. E ha tirato in mezzo il Manchester United. Non certo il Napoli. Questa sera Indykaila si è limitato a una flash: la seguente.

Gabriel is joining @Arsenal — indykaila News (@indykaila) August 22, 2020

Adesso anche Gianluca Di Marzio scrive che Gabriel Magalhães è sempre più vicino all’Arsenal. Racconta che i Gunners hanno pareggiato l’offerta del Napoli (26 milioni di euro più 4 di bonus), e che c’è stata un’accelerata nella trattativa. Il Times ha già dato per effettuate le visite mediche.

Scrive Di Marzio:

Anche oggi l’Arsenal sta lavorando con l’entourage del giocatore per definire l’ingaggio e la durata del contratto, motivo per cui non è ancora arrivata la firma. Per il Napoli, però, la pista sembra essere sfumata definitivamente. Gli azzurri chiedevano tempo, in attesa di definire la trattativa con il Manchester City per il Koulibaly, ma alla fine la scelta di Gabriel dovrebbe essere un’altra.