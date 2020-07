Zidane: “James Rodriguez? Non voglio ignorare nessuno”

L’allenatore in conferenza stampa: “Tutti i giocatori sono importanti e danno un contributo, poi oggi è il suo compleanno e gli faccio gli auguri”

L’impiego ridotto di James Rodriguez nel Real Madrid è stato un argomento di discussione nella conferenza stampa tenuta da Zinedine Zidane, allenatore del club spagnolo, alla vigilia della sfida col Granada.

È il suo compleanno e innanzitutto voglio fargli gli auguri. È un giocatore della rosa e io non voglio ignorare nessuno della mia squadra . Tutti sono importanti e danno un contributo.

Incalzato sulle polemiche arbitrali relative ai rigori concessi al Real nell’ultimo periodo, l’allenatore ha glissato così.

Ognuno ha la propria opinione e io non voglio interferire con quelle altrui. Stiamo dando tutto sul campo e lavoriamo duro ogni giorno, è questo ciò che conta per me.