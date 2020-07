“Vivo un incubo. Ho paura di dire la verità” la lettera anonima di un calciatore gay in Premier

Gianluca Di Marzio ne riporta alcuni stralci: “Spero un giorno di potermi esporre senza problemi. Ora è impossibile. Ci sono ancora troppi pregiudizi”.

Il sito di Gianluca Di Marzio riporta alcuni stralci di una singolare lettera anonima indirizzata alla Premier League. Ha scriverla un calciatore gay che parla della sua situazione, ma soprattutto della sua paura a fare coming out

“Vivo un incubo. Ho paura che dire la verità renda le cose peggiori”.

La paura di veder spezzato il suo sogno solo perché “diverso”

“Da bambino tutto quello che volevo era fare il calciatore. Alla fine ci sono riuscito, ma c’è qualcosa che mi rende diverso dalla maggior parte dei giocatori di Premier: sono gay”.

Qualcuno conosce la verità, ma solo le persone a lui più vicine

“Solo i membri della mia famiglia e un ristretto gruppo di amici sono al corrente della mia sessualità. Non mi sento ancora pronto a condividere questa cosa con i miei compagni di squadra o con il mio allenatore. È complicato”.

Come aveva detto pochi giorni fa Troy Deeney, capitano del Watford, ci sono diversi giocatori gay, ma hanno paura a rivelare il proprio stato perché la Premier non è ancora pronta per questo e l’anonimo conferma

“Spero un giorno di potermi esporre senza problemi. Ora è impossibile. Ci sono ancora troppi pregiudizi”.