Varriale: “Giua è uno degli arbitri italiani più scarsi”

Fa molto discutere l’arbitraggio di Napoli-Parma e i rigori assegnati ai ducali che gli hanno concesso la vittoria

Fa molto discutere la sconfitta rimediata dal Napoli al Tardini contro il Parma per i rigori concessi dall’arbitro Giua. Molti ricordano infatti il rigore che lo stesso arbitro non assegnò questo rigore su Milik in Napoli – Lecce. Anche Enrico Varriale su Twitter ha parlato male di Giua

Secondo ko per @sscnapoli dopo il lockdown. In una partita che contava pochissimo 3 rigori e una conferma : #Giua, il fischietto che ha diretto anche #JuveBologna e #NapoliLecce, è uno degli arbitri italiani più scarsi.#ParmaNapoli — enrico varriale (@realvarriale) July 22, 2020