Tuttosport: la Juve non si ferma e vuole anche Jorginho

Dopo Arthur, Paratici vuole un altro palleggiatore in mediana e aspetta solo di capire se il Chelsea è disposto a lasciar partire Jorginho

La Juve vuole un altro palleggiatore dopo Arthur ed attende solo di liberare una nuova casella in mediana per affondare il colpo sul suo obiettivo. Obiettivo che, secondo Tuttosport, sarebbe sempre Jorginho. Il pupillo di Maurizio Sarri è stato retrocesso a panchinaro nel post lockdown da Lampard e sembra non rientrare nei suoi piani futuri di gioco. Dal canto suo il calciatore non vuole rischiare di non giocare nell’anno dell’Europeo e sarebbe ben contento di ritrovare Maurizio Sarri. Paratici attende di capire se il Chelsea è disposto a cederlo prima di intavolare una trattativa con Marina Granovkaia